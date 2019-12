Hea teada: kuidas jõulupühad lemmikloomadele ohutuks teha?

Tahame me seda või mitte, tihtipeale juhtub, et pühad põhjustavad meis stressi. Kogu ärevus ja sahmerdamine ei jäta mõjutamata ka neljajalgseid, kes suudavad esimestena tunnetada, et kõik päris hästi ei ole. Seetõttu on tark mõelda ette, kuidas peagi saabuvad pühad lisaks endale ka oma karvasele sõbrale meeldivaks ja ohutuks teha.

Loo lemmikule vaikne nurk

Kui su kodu täitub sõprade ja sugulastega, võib järsk inimhulk looma heidutada või ülienergiliseks muuta. Seetõttu tee kindlaks, et lemmikul on võimalus minna mõnda tühja tuppa, kui ta puhkushetke vajab. Eriti kehtib see häbelike koerte-kasside puhul, kelle jaoks vali jutt ja muusika pelutavad on.

Kui su lemmik aga hüperaktiivseks läheb, pead sa ta ise teistest eraldama, et ta maha rahuneks. Pea silmas ka välisust - kui sealt tihti sisse-välja käiakse, võib ka su loom ühel hetkel minema lipsata, et inimestest eralduda.

Ära mine dekoratsioonidega liiale

Jõuluehted, küünlad ja karrad on pühademeeleolu loomisel suurepärased abilised, ent koertele-kassidele on need terviseriskiks. Eriti kehtib see kasside ja jõulukuuskede kohta — kui madalatel okstel ripuvad sädelevad kulinad, on kassil neile raske vastu panna. Küünleegid põletavad, lõhutud kuuseehted võivad põhjustada haavu ning alla neelatud kard ummistada seedeelundkonna. Kui sa aga kuusevette puu paremaks säilitamiseks keemiat lisad, ei tohi lemmikloom selle joomiseks mitte mingil juhul võimalust saada.

Kõik ei pea jõulukostüüme kandma

Jah, päkapikumütsiga koer on kahtlemata nunnu, ent mitte vajalik nähtus. Inimestele võivad loomade põdrasarved ja jõuluvanakostüümid palju lõbu valmistada, ent loom ise võib end tunda vägagi ebamugavalt. Keegi ei tea sinu lemmikut paremini kui sina ise — kui näed, et ta üritab kostüümist välja pugeda, ära sunni teda seda kandma.

Hoia loom toidulauast eemal

Lookas jõululaud ajab suu vesiseks nii inimestel kui lemmikloomadel, ent rammus toit ei ole neljajalgsetele pakkumiseks parim valik. Igapäevase dieedi järsk muutus võib looma seedimise korrast ära ajada ning magustoidud ja maiustused, mis sisaldavad näiteks šokolaadi, võivad eluohtlikuks osutuda.