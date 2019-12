Mis on heategu? Tõeline heategu on see, kui sa teed head ja ei oota midagi vastu. Ei midagi materiaalset ega ka eraldi tähelepanu. See on lihtsalt hea tegu, mis tuleb sinu südamest sooviga kedagi rõõmsaks teha. Maailm vajab rohkem jõuluvanasid ja mitte ainult jõulude ajal. „Jõuluvana“ võib olla ka keset sooja suve ning heateo puhul ei ole kunagi aeg vale.