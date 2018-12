Peapiiskop Viilma jõuluõhtu jutluses: pere peab hoidma ühte – pere kui rahvas, ristirahvas, Eesti rahvas

Rakveres oma koolipõlveaja veetnud helilooja Arvo Pärdi loomingus on kaks hällilaulu. Üks neist – Jõulu hällilaul – on kirjutatud Jõuluevangeeliumi salmile: «Maarja tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta» (Lk 2:7). Kas need pole unelauluks mitte kõige ilusamad sõnad Jõuluevangeeliumis, kui mõtleme nende sügavamale tähendusele?

Maarja tõi ilmale oma esimese poja.

Ema mähkis Jeesuse mähkmetesse.

Jumalaema asetas Jumala Poja asemele puhkama.

Ja maa peal rahu inimestest hea meel!

Laenates Arvo Pärdilt Virumaa, täpsemalt Jõhvi päritolu lihtsad ja hellitavad-uinutavad Eesti hällilaulu sõnad: «Kuss-kuss kallike, kuss-kuss kallike!», ongi justkui kõik ilus ära öeldud.

Mõelgem nüüd, et just see ongi meeleolu ja õhustik, mis kirjeldab parimal viisil jõule. Rahu. Turvatunne. Kussutava ema uinutav lauluhääl. Naisest on saanud ema ja Jumalast on saanud inimene. Taipame ehk, et imeliseks muutus see öö põhjusel, et Maarja sünnitas oma esimese poja Jumala Pojana. Maarjast sai emana Jumalaema. Jeesusest pojana Jumala Poeg. Jõuluööst Püha Öö.

Asetagem siia kõrvale täna see, kuidas oleme ise jõuluõhtu ette valmistanud ja kuidas seda õhtut kodus soovime tähistada. Ma väga soovin, et see püha öö tähendab kõigi meie jaoks turvalisi, armastust ja hoolimist tulvil hetki koos inimestega, kes on meile kõige armsamad.

Et karjastele jõuluööl ilmunud inglite sõnum: «Ärge kartke!» ei oleks midagi, mis kõlab küll lihtsa soovitusena, kuid millest juhinduda on inimlikult nii keeruline. Asjatundjad ju teavad meile väita, et hirm on nii mõneski kodus just jõuluööl väga sage külaline. Seda siis, kui keegi, kes peaks kaitsma, hoidma või hellitama, tõstab ähvardavalt hoopis hääle või käe. Või kui sõna sõim saab hoopis negatiivse tähenduse.

Arvo Pärt on öelnud: «Hällilaulud on nagu killukesed kaotatud paradiisist – lohutused, mis on ühtaegu nii sügavmõttelised kui ka intiimsed. Kirjutasin need kaks hällilaulu täiskasvanuile ja lapsele, kes meis kõigis elab.»

Suure muusiku kirjeldus hällilaulust kui killukesest kaotatud paradiisist on lohutav. Nõnda on igas kodus, kus ema või isa oma lapsele unelaulu laulab, sel hetkel kohal paradiis. Küllap saab neid hetki pikendada, kui mõtleme, et oleme selle Isa lapsed, kes meie üle varjuliselt oma käe laotab, et hoida ja varjata kõige halva ja ähvardava eest. Samal ajal teame, et isegi oleme samasuguse vanema või abikaasa rollis, kes peab hoidma ja varjama neid, kes meie hoole alla on usaldatud – kellest meie hoolime ja keda armastame.

Jõulud on perepühad selle sõna kõige kaunimas tähenduses. Pere peab hoidma ühte. Nagu klassikalisel jõulukaardil, kus on Joosep isana, Maarja emana, jõululaps Jeesus, lemmikloomi esindavad koduloomad, heade sugulaste ja tuttavate aset täitvad karjased, kaugeid külalisi esindavad idamaa targad. On maid, kus üks koht jõululaual jäetakse tühjaks ootamatu külalise tarvis – inglid saabuvad alati ette teatamata! Mõelgem, et see pere on meie pere! Et see pere on meie rahvas! Ristirahvas! Eesti rahvas!

Kuid nõnda ei peaks see olema ainult jõuluõhtul, vaid püsivalt. Jumal sündis inimesena, et meie Jumala armastuse tegu mõistes ja uskudes võiksime seda armastust ka oma elus igapäevaselt tõeks elada. Tuua selle kaudu killukese paradiisi endi keskele eelmaitseks igavesest elust, mille pärime alles siis, kui Jõululapse oma südamesõime vastu võtame.